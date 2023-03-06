Киевские власти готовят украинцев к сдачи Артемовска – СМИ

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Украинцев начали готовить к сдаче Артемовска, несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна не откажется от города. Об этом написали обозреватели Мэтью Мпоук Бигг, Вивек Шанкар и Эндрю Крамер в своей статье для New York Times.

Обозреватели вспомнили, что в прошлом месяце Зеленский пообещал не отказываться от Артемовска, назвав его крепостью. Однако сегодня, по мнению экспертов, украинские чиновники готовят общественность к возможной сдачи города, признав, что Артемовск почти окружен.

Аналогичной позиции придерживается военный аналитик и генерал-майор армии Австралии в отставке Мик Райан. По его словам, российские бойцы медленно, но верно начали занимать позиции как в самом Артемовске, так и вокруг него.

Ранее бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что получил персональный приказ покинуть Артемовск. В городе он выполнял функции оператора беспилотников.

До этого основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Артемовск фактически окружен российскими силами. В ЧВК "Вагнер" также добавили, что пути снабжения Вооруженных сил Украины в городе находятся в зоне поражения артиллерии подразделения.

Российские силы продолжают проводить окружение Артемовска

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