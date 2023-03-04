Бывший генпрокурор Украины Луценко сообщил о персональном приказе покинуть Артемовск

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Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что получил персональный приказ покинуть Артемовск. В городе он выполнял функции оператора беспилотников.

"Вчера получил персональный приказ убыть из подразделения Вооруженных сил Украины в Бахмуте (Атемовске) и продолжить службу в территориальной обороне", – написал Луценко на странице в соцсети, уточнив, что служил в подразделении 110 дней.

Экс-генпрокурор отнесся с критикой к полученному приказу. По его словам, подобное является "мелкой политической местью". Однако отказываться от выполнения наставления не стал.

Функции генпрокурора Украины Луценко выполнял с 2016 по 2019 годы. Позже пресс-секретарь Луценко сообщила о его назначении в подразделение ВСУ.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к нему с просьбой не покидать пост.

До этого на сайте украинского лидера появилась петиция с требованием немедленно отстранить Резника от должности. Требование было размещено на фоне коррупционного скандала вокруг закупок продовольствия для армии.



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