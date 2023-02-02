Петиция с требованием немедленной отставки министра обороны появилась на сайте Зеленского

Фото: ТАСС/ЕРА/STEPHANIE LECOCQ

Петиция с требованием немедленной отставки министра обороны Алексея Резникова появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.

Требование появилось на фоне коррупционного скандала вокруг закупок продовольствия для армии. Журналисты выяснили, что для военнослужащих закупаются продукты вдвое или втрое дороже.

"Немедленно освободить от должности министра обороны Алексея Резникова как чиновника, далекого от понимания, что такое армия и обороноспособность, за неспособность навести порядок в министерстве обороны и попытки прикрыть невиданные хищения средств из бюджета министерства, разоблаченные журналистами", – отмечено в петиции.

Пока требования поддержали 358 человек. Голосование закончится через 83 дня.

Накануне депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Резников может покинуть пост министра обороны и возглавить Минюст. В свою очередь, Резников не стал комментировать слухи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы офиса президента бывшего руководителя Киевской областной администрации Алексея Кулебу.

Зеленский уволил руководителей трех регионов, а также подконтрольных Киеву частей Херсонской и Запорожской областей. Так, от должности освободили главу Днепропетровской области Валентина Резниченко, Киевской области Алексея Кулебу и Сумской области Дмитрия Живицкого.



Зеленский назначил Алексея Кулебу заместителем главы офиса президента

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!