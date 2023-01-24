Зеленский принял отставку замглавы своего офиса Кирилла Тимошенко

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Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку заместителя главы своего офиса Кирилла Тимошенко. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

"Уволить Тимошенко Кирилла Владленовича с должности заместителя руководителя офиса президента Украины согласно поданному заявлению", – говорится в документе.

О том, что Тимошенко подал заявление об отставке, ранее писала "Украинская правда". По данным издания, место замглавы офиса президента может занять глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба.

Накануне Зеленский анонсировал кадровые перестановки в управленческом аппарате Украины. По его словам, изменения либо уже произошли, либо только произойдут как в региональных органах власти, так и министерствах, силовых структурах и на других уровнях.

До этого в отставку подал советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Ранее он допустил, что причиной трагедии с разрушенным многоквартирным домом в Днепре могла стать работа украинской системы ПВО.



Арестович сообщил об уходе с поста советника офиса президента Украины

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