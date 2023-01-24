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Политика

Замглавы офиса Зеленского Тимошенко написал заявление об увольнении – СМИ

Фото: depositphotos/billperry

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подал заявление об уходе с должности. Об этом сообщает издание "Украинская правда" в своем телеграм-канале.

Согласно источникам издания, место Тимошенко может занять глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба. Кроме того, в издании сообщают, что в отставку могут уйти главы военно-гражданской администрации Сумской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей.

До этого должность советника офиса президента Украины покинул Алексей Арестович. Он подал в отставку 17 января в связи со скандальным высказыванием о падении ракеты на жилой дом в Днепропетровске. В офисе Зеленского отставку советника приняли.

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