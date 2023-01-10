Дуда уволил сотрудника канцелярии после своего разговора с пранкерами – СМИ

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Президент Польши Анджей Дуда уволил директора бюро международной политики своей канцелярии из-за телефонного разговора с российскими пранкерами. Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на источники.

"Есть кадровые последствия за провокацию российских шутников, которые опубликовали записанный разговор. По неофициальной информации, свой пост потерял директор Бюро международной политики канцелярии президента Петр Гиллерт", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в обязанности Гиллерта входило обеспечение телефонной связи польского президента с иностранными лидерами.

Один из авторов пранка Владимир Кузнецов, более известный под псевдонимом Вован, прокомментировал новость об увольнении сотрудника польской президентской канцелярии. По его мнению, Дуде следовало бы поставить под сомнение не компетентность подчиненных, а свой собственный профессионализм.

"Я думаю, что здесь ответственность больше на самом президенте лежит, что он уже два раза разговаривал с нами. Это второй пранк с президентом, и там не директор бюро помогал", – приводит слова Кузнецова РИА Новости.

Он добавил, что Дуда дважды выставил себя посмешищем на всю Польшу.

В ноябре 2022 года российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, решили узнать мнение президента Польши Анджея Дуды по инциденту с падением ракеты на территории страны. Пранкеры позвонили польскому лидеру от имени президента Франции Эммануэля Макрона.

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