Зеленский назначил Алексея Кулебу заместителем главы офиса президента

Фото: Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией)/Кулеба Олексій

Владимир Зеленский назначил заместителем главы офиса президента бывшего руководителя Киевской областной администрации Алексея Кулебу. Об этом сообщает сайт украинского лидера.

Зеленский также уволил руководителей трех регионов, а также подконтрольных Киеву частей Херсонской и Запорожской областей. Так, от должности освободили главу Днепропетровской области Валентина Резниченко, Киевской области Алексея Кулебу и Сумской области Дмитрия Живицкого.

Также уволили руководителей администраций подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей Александра Старуха и Ярослава Янушевича соответственно.

До этого на Украине прошла волна отставок в руководстве государства. Например, замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов попросил об увольнении.

Кроме того, с должности заместителя генпрокурора был уволен Алексей Симоненко. До этого Зеленский принял отставку замглавы своего офиса Кирилла Тимошенко.

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