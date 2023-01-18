Врио главы МВД Украины стал начальник Нацполиции Игорь Клименко

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Временно исполняющим обязанности министра внутренних дел Украины стал начальник Нацполиции Игорь Клименко, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

"Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел – главой Национальной полиции Украины. И возложил на него исполнение обязанностей министра внутренних дел", – написал он.

Премьер также добавил, что в завершение обсуждения с парламентом будет представлен новый руководитель ведомства.

Ранее сообщалось, что глава МВД Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли в результате крушения вертолета Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Броварах в Киевской области.

Глава администрации Киевской области Алексей Кулеба заявил, что в результате крушения летательного аппарата погибли 18 человек, включая трех детей, а также пострадали 29 человек, из которых 15 – дети.

В МВД Украины назвали возможные причины крушения вертолета в Броварах

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