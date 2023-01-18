Экс-депутат Украины заявил, что в упавшем в Броварах вертолете должен был лететь Зеленский

Фото: телеграм-канал ''Осторожно, новости''

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива в передаче на ТВ заявил, что в упавшем в Броварах вертолете должен был лететь украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает "Общественная служба новостей".

Он уточнил, что погибший глава МВД Украины Денис Монастырский является незначительной фигурой для диверсии.

"Если речь идет о намеренном устранении одного из главарей киевского режима, то там Зеленский должен был лететь. Тогда есть логика в версии диверсии со стороны коллективного Запада", – отметил он.

Об инциденте стало известно в среду, 18 января. Количество погибших при крушении вертолета рядом с детским садом в Броварах к настоящему времени достигло 18 человек. Среди погибших – 3 детей. В результате происшествия пострадали 29 граждан.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил создать специальную группу по детальному расследованию всех обстоятельств трагедии. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что сотрудники офиса рассматривают все возможные причины происшествия.

Число погибших при падении вертолета в Броварах выросло до 18

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