Вертолет упал вблизи детского сада в Киевской области

Фото: телеграм-канал Magnolia TV

Вертолет упал вблизи детского сада и жилого дома в Броварах Киевской области, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в телеграм-канале.

По его словам, на месте происшествия работают медики, сотрудники полиции и пожарные.

В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграм-канале сообщил о падении летательного аппарата на объект социальной инфраструктуры в Броварах.

"Выясняем данные о пострадавших и обстоятельствах", – написал Тимошенко.

Советник полиции Киевской области Ирина Прянишникова рассказала, что с места происшествия удалось эвакуировать часть людей. В эфире украинских СМИ она добавила, что есть погибшие. По данным начальника Броварского управления полиции Кирилла Самойленко, предварительно погибли три человека. Его слова приводит одно из местных изданий, сообщает ТАСС.

Кроме того, в МВД сообщили украинским медиа о пяти пострадавших. Тимошенко же отметил, что это число растет.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку, перевернулся и загорелся в районе поселка Тахтоямск Магаданской области. При совершении посадки Ми-8 столкнулся с объектом на земле, после чего перевернулся и загорелся. В результате пострадал один человек, а вертолет получил повреждения.

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