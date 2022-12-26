Самолет ВВС Южной Кореи потерпел крушение в провинции Канвондо – СМИ

Фото: AP Photo/Lee Jin-man

Легкий реактивный штурмовик КА-1 Военно-воздушных сил Южной Кореи потерпел крушение в провинции Канвондо на северо-востоке страны. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По информации издания, инцидент произошел в уезде Хвенсон около 11:40 по местному времени (05:40 по московскому). Уточняется, что на борту находились два пилота. Они выжили.

"По словам официальных лиц, два пилота на борту благополучно катапультировались и доставлены в ближайшую больницу", – говорится в сообщении.

В настоящее время южнокорейские военные устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали при крушении военного вертолета в Румынии. IAR 330-Puma потерял связь с контрольной вышкой, пропал с радаров и упал в 11 километрах от аэродрома.

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