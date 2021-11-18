Истребитель F-16 разбился на авиабазе в Греции – СМИ

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Истребитель F-16 потерпел крушение в результате вынужденной посадки на авиабазе Андравида в Греции. Об этом сообщает греческая телерадиокомпания ERT.

Уточняется, что изначально самолет направлялся на военный аэродром в Араксосе, однако по неизвестной причине вынужден был сесть раньше. Во время посадки из-за спущенного колеса истребитель выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего был поврежден.

Тем не менее пилот не пострадал: он успел катапультироваться.

Накануне истребитель F-15 ВВС Великобритании упал в Средиземное море при выполнении планового полета с борта авианосца Queen Elizabeth. Пилот катапультировался и был доставлен на борт судна. По факту инцидента начато расследование.

