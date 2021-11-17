Британский истребитель упал в Средиземное море

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Истребитель F-35 ВВС Великобритании упал в Средиземное море при выполнении полета с борта авианосца Queen Elizabeth. Об этом в официальном твиттер-аккаунте сообщило британское министерство обороны.

"Пилот британского F-35 c авианосца Queen Elizabeth катапультировался сегодня утром в ходе планового полета над Средиземным морем", – говорится в публикации.

Пилота вернули на борт судна. По факту инцидента начато расследование.

Ранее в Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Су-35. Самолет упал в акватории Охотского моря. Сообщалось, что пилот успел катапультировался и выжил. Комиссией Восточного военного округа инициировано расследование происшествия.

