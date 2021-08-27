Под Пермью обнаружили пилотов упавшего Су-24

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Поисково-спасательная группа нашла летчиков упавшего под Пермью бомбардировщика Су-24. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

"Совершившие катапультирование с потерпевшего аварию в 95 километрах западнее Перми самолета Су-24 члены экипажа обнаружены. <...> Жизни пилотов ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

Уточняется, что их доставили в ближайшее к месту крушения лечебное учреждение.

Инцидент произошел ранее в пятницу: самолет Су-24 потерпел крушение сразу после взлета, его экипаж успел катапультироваться. Уточнялось, что бомбардировщик без боекомплекта направлялся на авиаремонтное предприятие. На поиски летчиков был отправлен вертолет поисково-спасательной службы.