Вертолет Ми-17 потерпел крушение в Мексике

В Мексике потерпел крушение вертолет Ми-17. Машина принадлежала военно-морскому флоту страны. На борту находился министр внутренних дел одного из мексиканских штатов, который планировал с воздуха осмотреть районы, пострадавшие от урагана "Грейс". Но вскоре после взлета вертолет потерял управление и рухнул на землю.

Обошлось без жертв. Это уже третье крушение Ми-17 за последние 3 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.