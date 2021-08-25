На месте крушения Ил-112В в Кубинке возобновились следственные действия – СМИ

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В Московской области возобновились следственные действия на месте крушения военно-транспортного самолета Ил-112В. Специалисты планируют обнаружить конструктивные элементы самолета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиакругах.

Как уточняется, в Летно-исследовательском институте (ЛИИ) имени Громова в подмосковном Жуковском началась выкладка конструкций самолета, которая нужна для установления причин крушения, однако для ее проведения не хватает элементов Ил-112В.

По словам источника агентства, также специалисты продолжают проводить генетическую экспертизу, чтобы идентифицировать тела погибших пилотов.

"Она пока не завершена", – сказал собеседник агентства.

Опытный легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в Кубинке 17 августа. Позже в ОАК подтвердили гибель экипажа.

Командиром Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Сообщалось, что самолет с экипажем должен был принять участие в военно-техническом форуме "Армия-2021".

В качестве основных версий крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования. Известно, что перед падением у самолета загорелся правый двигатель.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. На место крушения самолета выехали представители Минпромторга. Комиссию, которая установит причины крушения самолета, возглавит замглавы ведомства Олег Бочаров.

