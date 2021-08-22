В Казани люди застряли на 40-метровом аттракционе головой вниз

Фото: kazanpark.ru

В Казани в парке развлечений "Кырлай" посетители застряли на 40-метровом аттракционе головой вниз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал "Татарстан 24".

Люди 30 минут провисели вверх ногами на сорокаметровой высоте. Сейчас посетителей уже сняли, информации об их состоянии пока нет.

Отмечается, что аттракцион остановился из-за заевшего механизма. Однако, как уточняется, его открыли только в начале июля.

На данный момент выясняются все детали случившегося.

Ранее москвичам рассказали, когда запустят колесо обозрения на ВДНХ. Монтаж колеса находится на финишной прямой. Аттракцион строится в районе южного входа в парк и называется "Солнце Москвы". Сдать объект планируют до конца года.

Колесо обозрения на ВДНХ станет самым большим в Европе и одним из самых высоких в мире. Его высота составит 140 метров.

Колесо оборудуют 30 закрытыми кабинами, за один оборот на нем смогут прокатиться 450 человек.