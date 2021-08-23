Лукашенко обвинил Польшу в создании пограничного конфликта

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша устроила пограничный конфликт, вывезя на белорусско-польскую границу со своей территории мигрантов из Афганистана. Об этом он сообщил во время саммита ОДКБ.
"Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель. И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью", – приводит слова белорусского лидера РИА Новости.
Лукашенко также рассказал, что мигранты, перешедшие границу Белоруссии, уже двое-трое суток находятся там без воды и еды под открытым небом.
"Что такое сидеть на границе? Ночью уже у нас 7–8 градусов тепла. Обездоленные люди. Сегодня мне надо думать, что с ними делать", – подчеркнул он.
Ранее государственный пограничный комитет Белоруссии рассказал, что польская сторона начала доставлять к белорусской границе беженцев.
До этого сообщалось, что в Литве образовался жесткий миграционный кризис в связи с проникновением в страну большого числа нелегалов через границу с Белоруссией. В МИД республики отвергли обвинения в создании конфликтной ситуации.
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