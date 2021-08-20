Новости мира: Турция отказывается принимать беженцев из Афганистана

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Реджеп Эрдоган отказывается превращать Турцию в "хранилище афганских мигрантов". Президент заявил, что ответственность за кризис в этой сфере лежит на плечах Европы и ей надо принять меры, чтобы сдержать поток беженцев. Анкара вместе с Тегераном, по его мнению, сделала в этом вопросе достаточно. При этом Эрдоган подчеркнул, что готов сесть за стол переговоров с представителями запрещенного в России движения "Талибан".
На юго-восток Мексики обрушился ураган "Грейс". Полуостров Юкатан остался без света. Электричества временно лишились почти 150 тысяч человек. О серьезных разрушениях пока не слышно, информации о пострадавших тоже нет. "Грейс" продолжает двигаться на запад Юкатана.
Мужчина, угрожавший взорвать Капитолий, сдался полиции. Накануне центр американской столицы оказался парализован на несколько часов. Рэй Росберри, заявлявший о наличии бомбы, требовал разговора с Джо Байденом. Мужчина сидел в машине напротив библиотеки Конгресса. С ним несколько часов шли напряженные переговоры. Оказалось, что Росберри страдает шизофренией. А его супруга рассказала журналистам, что ранее он угрожал ей огнестрельным оружием. Мужчина рассказал, что за оружие его побудила взяться несправедливость по отношению к жителям Афганистана. Также он добавил, что действует не один и состоит в какой-то группе людей, которые якобы борются за справедливость. Эти слова вызвали панику не только в Вашингтоне, но и во всей стране.
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