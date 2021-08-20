Российских туристов стал интересовать бюджетный отдых на Мальдивах – АТОР

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В 2021 году российских туристов стал интересовать бюджетный отдых на Мальдивах. Это связано со скудным выбором доступных зарубежных направлений, сообщает АТОР (Ассоциация туроператоров России).

До пандемии коронавируса Мальдивы привлекали исключительно обеспеченных российских туристов. Но сегодня путешественники со скромным бюджетом интересуются островами и выбирают для отдыха недорогое и при этом качественное размещение в гостевых домах в регионах, где проживают местные.

Такие места до пандемии были популярны среди туристов-европейцев, особенно граждан Германии и Италии, стремившихся изучать образ жизни мальдивцев.

Пребывание в гостевых домах на Мальдивах регулируется особыми правилами. Пляжи находятся в особой зоне, где нет дресс-кода. Туристы могут отдыхать на общих пляжах, но купаться в бикини там запрещено. Также в нетуристических зонах в меню баров нет спиртного. Но для иностранцев придумали лодки для вечерних морских прогулок, где продают алкоголь.

Согласно статистике министерства туризма Мальдив, в первом полугодии 2021 года в стране побывали 124,6 тысячи россиян. Доля желающих останавливаться в гостевых домах выросла за год с 20 до 30 процентов.

В настоящее время бюджетный тур на двоих расценивается от 120 тысяч рублей. Путевки с проживанием в отеле стоят как минимум в два раза дороже.

Отмечается, что в отелях от туристов потребуют отрицательный ПЦР-тест, взятый не ранее чем за 96 часов до прибытия в Мале, а в гостевых домах правила сложнее. Иммунизированных гостей примет любой остров, а туристов без сертификата пустит лишь тот регион, где вакцинировано 60 процентов населения, 95 процентов работников турбизнеса и 90 процентов лиц старше 65 лет.

Ранее власти Черногории на фоне ухудшения эпидобстановки ужесточили для туристов правила въезда в страну. С 10 сентября можно будет пересечь границу только при наличии отрицательного ПЦР-теста, сертификата о вакцинации или справки об антителах к коронавирусу.