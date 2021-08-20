Черногория ужесточила для туристов правила въезда в страну из-за COVID-19

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Власти Черногории на фоне ухудшения эпидобстановки ужесточили для туристов правила въезда в страну. С 10 сентября можно будет пересечь границу только при наличии отрицательного ПЦР-теста, сертификата о вакцинации или справки об антителах к коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова директора Института общественного здоровья Игоря Галича.

"Въезд в Черногорию черногорским гражданам и иностранцам разрешается, если они полностью вакцинированы или получили одну дозу вакцины от COVID-19, если имеют негативный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа, или экспресс-тест не ранее чем за 48 часов, если имеют подтверждение о перенесенном коронавирусе, а также не менее 14 и не более 180 дней от положительного ПЦР-теста", – говорится в заявлении Галича.

Въезд из соседних Сербии, Хорватии, Албании, Боснии и Герцеговины и самопровозглашенного Косово граждан и черногорцев не требует предоставления этих документов.

Свадьбы, дни рождения и другие частные праздники разрешается проводить с одним из документов у гостей. Эти же правила распространяются на посетителей музеев и галерей. Собрания свыше 50 человек на открытом пространстве запрещаются.

Ранее власти Туниса ужесточили правила въезда для туристов с 1 июля. Даже вакцинированным путешественникам необходимо предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста даже вакцинированным.