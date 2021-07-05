В Тунисе изменили требования для въезда туристов в страну

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Фото: AP Photo/Sami Boukef
Власти Туниса ввели новые правила въезда для туристов с 1 июля, сообщает АТОР.
Первым изменением стала необходимость предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 72 часа до поездки, даже вакцинированным туристам. Хотя в прошлом месяце привитые и переболевшие COVID-19 более чем за шесть недель до визита были освобождены от анализа.
Предоставить справку с датой и QR-кодом нужно при регистрации в аэропорту вылета, а затем – на пункте пропуска с тепловизионным измерением температуры по прибытии в аэропорты Туниса.
Вторым новшеством стало то, что ограничение не будет распространяться на детей до 12 лет. А для организованных туристов новые требования вступят в силу 10 июля. Так, по мнению национального туристического офиса Туниса, у туроператоров будет время подготовиться к новым условиям.
Ключевой причиной ужесточения правил стала сложная эпидемиологическая ситуация в России. Однако есть и еще одна: участились случаи выявления поддельных документов о вакцинации.
Россия пока официально не возобновила регулярное или чартерное авиасообщение с Тунисом. На данный момент в страну летают только по разовым разрешениям грузопассажирские рейсы.
Ранее стало известно, что из-за распространения коронавируса в России будут ужесточены правила пересечения границы Эстонии и РФ. Законопроект, предусматривающий возможность закрытия границы в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в РФ, будет разработан к 8 июля по предложению министра юстиции Мариса Лаури.
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