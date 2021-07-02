Туристы могут посещать Маврикий

18:29
Фото: depositphotos/dibrova
Туристы с 1 июля могут посещать Маврикий, сообщает Управление по развитию туризма страны (MTPA). Правила организации будут действовать по 30 сентября этого года.
Перед посадкой на рейс туристы должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 5–7 дней до вылета. Также для полета необходим авиабилет и подтверждение покупки проживания в одном из сертифицированных курортов, безопасных от инфекции.
Кроме того, вакцинированные туристы должны будут на седьмой и четырнадцатый дни отдыха сдать ПЦР-тесты. При отрицательном результате они смогут отдыхать на острове без ограничений. Остальным необходимо сначала находиться на 14-дневном карантине и также дважды сдавать тесты, а только потом спокойно передвигаться по острову.
На сайте МТРА можно ознакомиться со списком сертифицированных безопасных гостиниц.
Уточняется, что с 1 октября правила въезда в страну изменятся. Привитым гостям будет необходимо лишь предоставлять ПЦР-тесты, сделанные не ранее чем за 72 часа от вылета.
С 10 июня было возобновлено авиасообщение с Венгрией, Ливаном, Маврикием, Австрией, Хорватией, Люксембургом и Марокко, а также чартерные полеты в Албанию.
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