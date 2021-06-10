Индонезия может открыть Бали для туристов из России в августе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Курортный остров Бали планируют открыть для российских туристов в августе, об этом в интервью газете "Известия" сообщил министр торговли Индонезии Мухаммад Лютфи.
По его словам, сейчас принимаются все усилия по вакцинации местных жителей.
"Мы начали с Убуда, с горной части острова. Он станет первым районом, который отвечает всем стандартам ВОЗ для туризма. Надеюсь, к концу лета нам удастся реализовать эту стратегию и мы сможем пригласить всех россиян на Бали до конца лета, в августе", – сказал Лютфи.
Он также сообщил, что глава Управления по санитарному надзору Индонезии Пенни Лукито 14 июня прибудет с визитом в Россию для обсуждения регистрации вакцины от коронавируса "Спутника V" в Индонезии для экстренного использования.
Ранее о планах открыть границы летом – в июле – сообщал президент страны Джоко Видодо. Он отмечал, что Бали, Батам и Бинтан должны стать локомотивными регионами для запуска туризма. Перед этим индонезийский лидер говорил о планах возобновить прием туристов на Бали к середине 2021 года.
С 10 июня Россия возобновит регулярное авиасообщение с Австрией, Ливаном, Венгрией, Маврикием, Люксембургом, Хорватией и Марокко, а также чартерное – с Албанией, об этом ранее сообщали в оперштабе.
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