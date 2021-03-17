Власти Индонезии рассказали, когда ждать открытия Бали

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Бали может открыться для туристов в середине 2021 года, когда на острове сложится коллективный иммунитет к COVID-19. Такое заявление сделал президент Индонезии Джоко Видодо, передает индонезийское агентство ANTARA.

"Подготовка этого места к приему иностранных гостей должна проходить в условиях строгого соблюдения мер предосторожности и дисциплинированного отношения к исполнению протоколов эпидемиологической безопасности", – подчеркнул министр туризма и креативной экономики Сандиага Уно.

За время пандемии 37 тысяч жителей Бали заразились коронавирусной инфекцией. Из них 34,5 тысячи выздоровели, а более тысячи скончались.

Ранее планы по отмене карантина для привитых туристов озвучило правительство Шри-Ланки. Как отметил главный эпидемиолог государства Судат Самаравира, министерство туризма обратилось к органам здравоохранения с просьбой изменить правила приема туристов.