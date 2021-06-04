Бали может открыться для туристов уже этим летом – СМИ

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В Индонезии рассчитывают, что после долгого перерыва иностранные туристы смогут вновь посетить туристические регионы уже в июле. Об этом сообщает "Турпром" со ссылкой на министерство туризма и креативной экономики страны.

Стало известно, что президент страны Джоко Видодо объявил о планах открыть границы в июле 2021 года. Бали, Батам и Бинтан должны стать локомотивными регионами для запуска туризма.

"В рамках подготовки к приему иностранных гостей правительство провело широкомасштабную программу вакцинации для целевых групп, включая работников сферы туризма", – говорится в сообщении.

В ведомстве не уточнили, какие условия за въезда туристов будут действовать, в частности, необходимо ли прививаться перед поездкой.

Замминистра по маркетингу туризма Ниа Ниская сообщила, что правительство также инициировало программу сертификации чистоты, здоровья, безопасности и экологической устойчивости (CHSE) во всем туристическом секторе государства.

Перед этим индонезийский лидер говорил о планах возобновить прием туристов на Бали к середине 2021 года. По его словам, к этому времени у жителей острова должен сформироваться коллективный иммунитет к COVID-19.

Ранее российским туристам перечислили страны, которые уже в июне открывают свои границы. Тем не менее те или иные ограничения для путешественников останутся в силе.