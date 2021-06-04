Бали может открыться для туристов уже этим летом – СМИ

Фото: Depositphotos/ewastudio
В Индонезии рассчитывают, что после долгого перерыва иностранные туристы смогут вновь посетить туристические регионы уже в июле. Об этом сообщает "Турпром" со ссылкой на министерство туризма и креативной экономики страны.
Стало известно, что президент страны Джоко Видодо объявил о планах открыть границы в июле 2021 года. Бали, Батам и Бинтан должны стать локомотивными регионами для запуска туризма.
"В рамках подготовки к приему иностранных гостей правительство провело широкомасштабную программу вакцинации для целевых групп, включая работников сферы туризма", – говорится в сообщении.
В ведомстве не уточнили, какие условия за въезда туристов будут действовать, в частности, необходимо ли прививаться перед поездкой.
Замминистра по маркетингу туризма Ниа Ниская сообщила, что правительство также инициировало программу сертификации чистоты, здоровья, безопасности и экологической устойчивости (CHSE) во всем туристическом секторе государства.
Перед этим индонезийский лидер говорил о планах возобновить прием туристов на Бали к середине 2021 года. По его словам, к этому времени у жителей острова должен сформироваться коллективный иммунитет к COVID-19.
Ранее российским туристам перечислили страны, которые уже в июне открывают свои границы. Тем не менее те или иные ограничения для путешественников останутся в силе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: