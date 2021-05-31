Катар назвал условие для въезда туристов из России

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Катар готов разрешить въезд в страну туристов из России после повсеместного введения "цифрового проездного" IATA и одобрения ВОЗ российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на операционного директора Катарского национального совета по туризму Бертхольда Андреаса Тренкеля.

"С внедрением программы цифрового проездного IATA по всему миру и в надежде, что "Спутник V" будет включен в список признанных ВОЗ вакцин в скором времени, мы надеемся, что Катар сможет принять российских туристов", – сказал Тренкель.

Он пояснил, что все меры первоначально должны быть одобрены министерством здравоохранения страны, после чего будет изучаться вопрос об их внедрении.

Ранее стало известно, что правительство Таиланда одобрило план по открытию Пхукета с 1 июля. Отдыхать на острове без карантина смогут иностранные туристы, полностью вакцинированные против COVID-19.

Несмотря на прививку, гостям при въезде придется предоставить еще и отрицательный ПЦР-тест, полученный за 72 часа до прибытия. Это правило не коснется только детей до шести лет. Понадобится также виза, сертификат въезда COE и установка приложения Thailand Plus.

