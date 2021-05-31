Пхукет откроется для вакцинированных туристов

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Правительство Таиланда одобрило план по открытию Пхукета с 1 июля, сообщает АТОР. Отдыхать на острове без карантина смогут иностранные туристы, полностью вакцинированные против COVID-19.
Вакцина должна быть одобрена ВОЗ или правительством стран, из которых прибывают туристы.
Несмотря на прививку, гостям при въезде придется предоставить еще и отрицательный ПЦР-тест, полученный за 72 часа до прибытия. Это правило не коснется только детей до шести лет. Понадобится также виза, сертификат въезда COE и установка приложения Thailand Plus.
По прилете на Пхукет у путешественников проверят сертификат COE и бронь отеля. Дети в возрасте от 12 до 18 лет пройдут тест Rapid Antigen в аэропорту. Далее нужно будет включить приложение Thailand Plus с функцией "поделиться местоположением".
Туристы в течение как минимум семи дней должны будут находиться в провинции Пхукет, не путешествия в другие регионы Таиланда. Перемещаться по острову разрешено.
Через пять дней после прибытия надо будет сделать экспресс-тест на антиген. Его результат вместе с сертификатом вакцинации нужно будет показать при выезде из страны.
Ранее стало известно, что с 1 июня на Пхукете смягчат или отменят некоторые коронавирусные ограничения. Остальные регионы государства планируют открыться для массовых туристов только осенью.
С первого дня лета многие из ранее закрытых заведений на Пхукете вернутся к работе. Речь идет о салонах красоты, спа, массажа, тату и пирсинга. Также заработают центры рыбалки, дайвинга и сноркелинга, ярмарки на пешеходных улицах, рынки и так далее.
Кроме того, станут доступны общественные пространства без большого скопления людей или присутствия зрителей. Запрет на алкоголь в заведениях общепита остается в силе.
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