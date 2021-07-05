Эстония может закрыть границу с РФ из-за коронавируса – СМИ

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Из-за распространения коронавируса в России будут ужесточены правила пересечения границы Эстонии и РФ. Об этом сообщает газета Postimees.

Законопроект, предусматривающий возможность закрытия границы в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в РФ, будет разработан к 8 июля по предложению министра юстиции Мариса Лаури.

На прошлой неделе премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что въезжающие в республику из России лица обязаны предъявлять на границе сертификат о вакцинации в Евросоюзе или справку о перенесенном заболевании.

Ранее кандидат в президенты Эстонии, экс-спикер парламента Хенн Пыллуаас выступил против ратификации заключенного в 2014 году пограничного договора с Россией, которая должна вернуть якобы аннексированные территории. Он считает, что на данный момент юридическую силу имеют только заключенный 101 год назад Тартуский мирный договор и указанная в нем граница.