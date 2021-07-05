Кандидат в президенты Эстонии потребовал от России вернуть часть территорий

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Кандидат в президенты Эстонии, экс-спикер парламента Хенн Пыллуаас выступил против ратификации пограничного договора с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Как заявил Пыллуаас в своем выступлении на съезде Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), Россия должна вернуть якобы аннексированные территории. По его мнению, юридическую силу имеют заключенный 101 год назад Тартуский мирный договор и указанная в нем государственная граница.

"Нет никакой необходимости и причины узаконивать преступную оккупацию Печор и территорий за Нарвой", – подчеркнул политик.

По Тартускому мирному договору от 1920 года к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области) и территории на правобережье Нарвы (ныне территории в Ленинградской области). В 1944 году они были возвращены РСФСР.

В 2014 году глава МИД России Сергей Лавров и тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт подписали новые документы о российско-эстонской государственной границе. Для окончательного разрешения вопроса бумаги должны быть ратифицированы парламентами государств.

Ранее премьер-министр Эстонии назвала Россию "самой большой угрозой для НАТО". Как отмечала Кая Каллас, альянсу стоит укреплять свои позиции.