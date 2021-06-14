Премьер-министр Эстонии назвала Россию "самой большой угрозой для НАТО"

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Фото: JOHANNA GERON/POOL/EPA/ТАСС
Россия представляет для НАТО "самую большую угрозу", заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По ее словам, альянсу стоит укреплять свои позиции.
"Коллективная оборона – важнейшая задача НАТО, и для ее обеспечения НАТО нужно адаптироваться к все более сложной среде безопасности. В наших интересах подтвердить единство альянса и обеспечить единое понимание союзниками стоящих перед НАТО угроз. Россия продолжает оставаться для НАТО самой большой угрозой", – приводит РИА Новости слова Каллас.
Она подчеркнула, что для укрепления позиции сдерживания и обороны НАТО необходимы ресурсы и новые решения.
Уточняется, что страны альянса на предстоящей встрече 14 июня в Брюсселе намерены обсуждать темы, связанные с развитием организации.
"Терроризм по-прежнему является реальной опасностью, требуется бдительность в отношении поведения Китая, нужно также договориться о том, как действовать в связи с проблемами, вытекающими из новых технологий. Как лучше всего справиться со всем этим вместе в рамках альянса – также является ключевым вопросом в процессе НАТО–2030 и следующей Стратегической концепции НАТО", – заключила Каллас.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о необходимости обновить стратегическую концепцию НАТО. В документе Россия определяется "конструктивным партнером", а это, по его словам, не соответствует действительности.
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