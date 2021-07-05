В Совфеде прокомментировали заявление кандидата в президенты Эстонии о границе с Россией

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал попыткой "раскачать антироссийские настроения" озвученное кандидатом в президенты Эстонии требование к России вернуть часть территорий. Таким мнением парламентарий поделился в беседе с RT.
"Я думаю, что это контрпродуктивно. Если они хотят с соседями жить дружно, надо все-таки начинать не с каких-то мифических территориальных претензий, а ставить вопрос о налаживании отношений между двумя странами", – сказал он.
Джабаров подчеркнул, что в двусторонних отношениях Эстония постоянно поднимает вопрос Тартуского мирного договора, однако для России, по словам парламентария, он давно не действует.
Ранее кандидат в президенты Эстонии, экс-спикер парламента Хенн Пыллуаас выступил против ратификации заключенного в 2014 году пограничного договора с Россией, которая должна вернуть якобы аннексированные территории. Он считает, что на данный момент юридическую силу имеют только заключенный 101 год назад Тартуский мирный договор и указанная в нем граница.
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