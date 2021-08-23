Частный самолет-амфибия упал в Москву-реку около Коломны

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Небольшой частный самолет-амфибия потерпел крушение около села Черкизово неподалеку от подмосковной Коломны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что причиной крушения самолета могла стать ошибка пилотирования.

Информации о пострадавших пока нет. На борту воздушного судна были два человека.

"Очевидцы видели, что после падения самолета они (находящиеся в самолете люди. – Прим. ред.) поплыли к берегу. Данных об их состоянии пока нет", – сказал источник.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет, выполнявший рейс из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия.