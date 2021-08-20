Испытательные полеты Ил-114 приостановлены после катастрофы Ил-112В

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Испытательные полеты самолета Ил-114, на котором схожая силовая установка с потерпевшим крушение на Камчатке Ил-112В, приостановлены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОАК.

"Необходимо проанализировать детали и обстоятельства произошедшего с Ил-112В, включая анализ объективных данных с бортового самописца. Поэтому испытательные полеты опытного самолета Ил-114, оборудованного схожей силовой установкой, некоторое время не будут проводиться. Комиссия по расследованию происшествия только приступила к работе. Делать выводы пока слишком рано", – сообщили в ОАК.

Опытный легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в Кубинке 17 августа. Позже в ОАК подтвердили гибель экипажа.

Командиром Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Сообщалось, что самолет с экипажем должны были принять участие в военно-техническом форуме "Армия-2021".

В качестве основных версий крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования. Известно, что перед падением у самолета загорелся правый двигатель.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. На место крушения самолета выехали представители Минпромторга. Комиссию, которая установит причины крушения самолета, возглавит замглавы ведомства Олег Бочаров.

