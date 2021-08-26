Посол РФ в Лондоне заявил, что Москва не торопится признавать власть талибов

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Россия не торопится признавать власть радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью программе Hard Talk корпорации BBC.

По словам дипломата, Москва не спешит совершать какие-либо политические шаги.

"Мы анализируем ситуацию. <...> Мы смотрим, что происходит", – сказал Келин.

Посол продолжил, что признание талибов и диалог с ними являются разными вещами. Он уточнил, что разговор с талибами сейчас ведется в формате расширенной тройки, куда входят Россия, США, Китай и Пакистан.

"Они – часть афганского общества, мы не можем не обращать на них внимания", – объяснил Келин.

Дипломат призвал объективно оценивать новую реальность, в которой оказался Афганистан.

"Мы продолжаем говорить с ними", – заключил посол.

Ранее в Белом доме допустили возможность взаимодействия с новыми властями Афганистана. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отмечал, что талибы ведут переговоры с бывшими членами афганского правительства о передаче власти и возможности их участия в будущем правительстве.

До этого президент США Джо Байден провел переговоры с лидерами G7, Организации Объединенных Наций, НАТО и Евросоюза на тему отношения к радикальному движению "Талибан". Американский лидер сообщил, что лидеры указанных организаций и объединений договорились о единой позиции в отношении к талибам.

15 августа движение "Талибан" объявило об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан, чтобы избежать кровопролития.