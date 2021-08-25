Лидеры G7, ООН, НАТО и ЕС выступят с единой позиции в отношении талибов – Байден

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Президент США Джо Байден провел переговоры с лидерами G7, Организации Объединенных Наций, НАТО и Евросоюза на тему отношения к радикальному движению "Талибан" (запрещено в России). Об этом пишет ТАСС.

"Сегодня утром я встретился со своими коллегами по G7, а также лидерами ООН, НАТО и ЕС", – заявил Байден на выступлении в Белом доме.

Американский лидер сообщил, что лидеры указанных организаций и объединений договорились о единой позиции в отношении к талибам.

"Мы будем выступать с единой позиции в нашем подходе к "Талибану", – подтвердил Байден.

Ранее Байден не исключил продления миссии по выводу войск США из Афганистана. По данным New York Times, он озвучил данную информацию на встрече G7.

В апреле текущего года Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане. Она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого боевики движения "Талибан" ускорили наступление на ряде направлений.

15 августа талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана.