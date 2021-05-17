В ГД внесли законопроект об ужесточении контроля за оборотом оружия

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Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, усиливающий контроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медицинского освидетельствования для оформления разрешения на его владение. Документ опубликован в базе данных ГД.

Основные понятия закона предлагается дополнить новым понятием – "медицинские противопоказания к владению оружием". Речь идет о заболеваниях, при которых невозможно владеть оружием. Их перечень установит правительство РФ.

Также авторы законопроекта предлагают запретить приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицам, которые не прошли медосвидетельствование на наличие противопоказаний. При этом медицинские исследования смогут проводить только государственные клиники.

Предусматривается, что кандидатам на получение лицензии на владение оружием больше не нужно будет предоставлять в Росгвардию бумажные медсправки. Заключения по итогам медкомиссии будут напрямую поступать в службу в электронном виде.

"(Это) исключает возможность их фальсификации, а также значительно сокращает административно-бюрократические барьеры", – говорится в пояснительной записке.

Кроме того, Росгвардию будут информировать о выявлении у владельца оружия заболеваний и противопоказаний, несовместимых с владением им. После этого гражданин должен сразу получить предписание о необходимости прохождения внеочередного медосвидетельствования в течение 30 дней.

На время прохождения медкомиссии оружие, а также разрешение и лицензия на него будут изъяты.

Ужесточение правил оборота оружия стало обсуждаться после трагедии, произошедшей в Казани 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев, 28 апреля оформивший разрешение на владение оружием, расстрелял учащихся и сотрудников гимназии № 175, где ранее сам учился. По данным властей Татарстана, 9 человек погибли, еще 23 пострадали.

Владимир Путин потребовал исключить ситуации, когда медицинскую справку можно купить за деньги, даже не приходя на осмотр. Также президент отметил, что необходимо повысить требования к владельцам гражданского оружия.

Главнокомандующий войсками национальной гвардии Виктор Золотов предложил выдавать медицинские справки исключительно в государственных клиниках. Также он высказал мнение, что полуавтоматическое оружие стоит выдавать лишь при пятилетнем опыте владения гладкоствольным оружием.