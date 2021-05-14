Работа по совершенствованию оборота гражданского оружия продолжится – Песков

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Работа по регулированию оборота оружия продолжится, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Поручение обеспечить безопасность учебных заведений и представить предложения по обороту оружия в России Владимир Путин дал главе Росгвардии Виктору Золотову. Президент призвал представить предложения в письменном виде как можно скорее, а также проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать россияне.

"Работа будет продолжаться. Это были озвучены меры, вы знаете, что президент с ними согласился и поручил дальше продолжить проработку, в том числе, и с экспертами и законодателями, принимая во внимание прохождение соответствующего законопроекта", – сказал Песков.

Ранее профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам нижней палаты парламента принять в первом чтении законопроект о дополнительных основаниях для отказа в выдаче лицензий на покупку оружия.

Законопроект предусматривает запрет выдавать лицензии на оружие гражданам с двумя и более погашенными судимостями, а также лицам с административным наказанием за вождение в нетрезвом виде или передачу управления своей машиной нетрезвому, либо за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения (до истечения срока административного наказания).

Кроме того, руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов выступил с предложением увеличить сроки лишения свободы за небрежное хранение огнестрельного оружия. По его словам, все чаще появляются сообщения о ситуациях, когда ребенок получил доступ к оружию одного из родителей, что привело к гибели или ранению самого ребенка или постороннего человека.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что необходимо разработать порядок, при котором доступ к оружию для людей с неустойчивой психикой был бы ограничен. Он также отметил необходимость ужесточить ответственность за выдачу фиктивных справок, в том числе в области оборота оружия.

