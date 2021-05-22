В Крыму два летчика катапультировались из стоящего на земле Су-30СМ

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Два летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ на военном аэродроме Саки в Крыму. Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах.

"В пятницу (21 мая. – Прим. ред.) в 18:50 на аэродроме Саки в Крыму при подготовке к вылету с земли произошло катапультирование летчиков из Су-30СМ", – говорится в сообщении.

Источник уточнил, что летчики остались живы, ожоги получил техник самолета.

Су-30 – российский двухместный многоцелевой тяжелый истребитель. Су-30СМ – его современная модификация, которая стоит на вооружении ВВС России и ряда зарубежных стран.

Ранее стало известно, что истребитель Су-30СМ потерпел катастрофу при выполнении тренировочного полета в Карагандинской области Казахстана. Это произошло при заходе на посадку.