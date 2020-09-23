Появилась предварительная версия крушения Су-30 в Тверской области

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Разбившийся в Тверской области истребитель Су-30 мог быть случайно сбит другим самолетом во время учений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Предварительно, причина ЧП – это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений. Выстрел был осуществлен другим воздушным судном", – сказал собеседник агентства.

Накануне в Тверской области при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-30 Западного военного округа. Экипаж благополучно катапультировался. Известно, что самолет рухнул в лесистой местности.

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение в Тамбовской области, погиб один человек. Как уточнили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, информация о падении лайнера поступила спасателям 11 сентября в 19:28. Расследованием происшествия занимается Мичуринская транспортная прокуратура.

