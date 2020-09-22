В Тверской области потерпел аварию самолет Су-30

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В Тверской области при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-30 Западного военного округа, сообщает РИА Новости.

По данным Минобороны, экипаж благополучно катапультировался и уже вышел на связь. Сейчас экипаж эвакуировали на аэродром базирования.

Известно, что самолет рухнул в лесистой местности. Прибывшие на место ЧП специалисты заявили, что на земле разрушений нет.

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение в Тамбовской области, погиб один человек. Как уточнили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, информация о падении лайнера поступила спасателям 11 сентября в 19:28. Расследованием происшествия сейчас занимается Мичуринская транспортная прокуратура.

Накануне в районе деревни Бабенки, которая находится в Троицком административном округе Москвы, упал аэроплан. В результате происшествия пострадали два человека.