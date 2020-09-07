В Коми начали проверку после посадки легкомоторного самолета на трассу

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Следователи начали проверку по факту аварийной посадки легкомоторного самолета в Коми, сообщает RT.

Летательный аппарат неудачно приземлился на автодорогу в Сосногорском районе республики. По данным местных СМИ, это произошло из-за поломки.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Республике Алтай вертолет Robinson совершил жесткую посадку. Воздушное судно с пилотом и пассажиром на борту приземлилось на горе Белуха.

До этого частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в поселке Кирсалово Ростовской области при проведении обработки рисовых чеков. В результате погиб человек, еще один пострадал.

