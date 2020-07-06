Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку под Ростовом

Фото: телеграм-канал Mash

Частный вертолет совершил жесткую посадку в поселке Кирсалово Ростовской области, сообщает РИА Новости. В результате погиб человек, еще один пострадал.

ЧП произошло с вертолетом Ми-2 при поведении обработки рисовых чеков. По предварительной информации, причиной произошедшего стал отказ двигателей у летательного аппарата.

Сообщается, что пострадавший пилот госпитализирован с переломом ноги, ушибом и ссадинами.

Ранее легкомоторный самолет разбился в Рязанской области у деревни Авдотьинки. При крушении погиб пилот воздушного судна. Жилые дома из-за происшествия не пострадали.