Истребитель Су-30СМ потерпел катастрофу в Казахстане

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Истребитель Су-30СМ казахстанских ВВС потерпел крушение при выполнении тренировочного полета в Карагандинской области, сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

По данным военного ведомства, самолет потерпел катастрофу в авиационном центре в Балхаше при заходе на посадку в ходе учебного полета.

"Экипаж катапультировался, находится под наблюдением медиков", – приводит слова представителя министерства РИА Новости.

Он уточнил, что на место крушения истребителя выехала специальная комиссия.

Ранее сообщалось, что истребитель Northrop F-5 военной пилотажной группы "Турецкие звезды" потерпел крушение в районе города Конья в центральной Турции. Трагедия произошла во время обучающего полета.