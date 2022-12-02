Истребитель потерпел крушение в Приморском крае

Фото: Минобороны РФ

Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Приморском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным источника, истребитель разбился сразу после вылета и упал в лесу недалеко от населенного пункта Алексеевка. Борт потерпел крушение в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Также уточняется, что он летел без боекомплекта.

Экипаж успел катапультироваться.

"По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность", – заявили в пресс-службе Восточного военного округа, уточнив, что к месту происшествия направлены вертолеты Ми-8.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Омской области. На борту находились вахтовики. В результате происшествия никто не пострадал.



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