Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Омской области

Фото: depositphotos/whitelook

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Омской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Выяснилось, что на борту воздушного транспорта находились вахтовики.

"В Омской области вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил экстренную посадку. Предварительно, пострадавших нет", – рассказали агентству в экстренных службах.

В свою очередь, в областном Минздраве подтвердили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее санитарный вертолет Ми-2 потерпел крушение в четырех километрах от аэропорта Сокеркино в Костромской области.

На борту находились два фельдшера и два пилота, которые доставляли в областной центр пациента с инфарктом. В результате крушения он скончался, а четверых пострадавших госпитализировали.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!