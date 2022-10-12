Индийский истребитель МиГ-29К разбился в районе Гоа

Фото: ТАСС/Manish Swarup/AP

Истребитель Военно-морских сил Индии МиГ-29К потерпел крушение в штате Гоа, пилот катапультировался и остался в живых. Об этом сообщается в Twitter индийских ВМС.

"У МиГа-29К, совершавшего плановый боевой вылет над морем у побережья Гоа, возникла техническая неисправность при возвращении на базу. Пилот благополучно катапультировался", – говорится в сообщении.

Отмечается, что летчика оперативно нашли в результате поисково-спасательной операции. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Ведется расследование инцидента.

Ранее иранский истребитель F-16 разбился на востоке центральной иранской провинции Исфахан. Оба пилота погибли. Самолет выполнял учебный полет. Причины ЧП выясняются.

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