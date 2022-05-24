Иранский истребитель разбился в центральной части Ирана

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Иранский истребитель F-16 разбился на востоке центральной иранской провинции Исфахан, сообщает ТАСС.

По информации СМИ, оба пилота погибли. Самолет выполнял учебный полет. Причины ЧП выясняются.

Ранее сообщалось, что учебный вертолет "Ансат" потерпел крушение на территории Кумысной поляны. По предварительным данным, к его падению могла привести техническая неисправность.

Воздушное судно упало на окраине лесополосы и в результате удара полностью разрушилось. В результате жесткой посадки вертолета погибли два человека. Еще один пилот был госпитализирован.