Российский пожарный вертолет потерпел крушение в Турции – СМИ

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Принадлежащий России пожарный вертолет потерпел крушение в Турции. Об этом сообщает портал Sondakika.

По данным издания, вертолет вылетел в Мармарис для тушения пожара, но потерпел крушение в Денизли.

Позже в администрации провинции Денизли сообщили, что инцидент произошел в 16:10 в районе Чардак.

"На место происшествия немедленно направлены поисково-спасательные команды. По предварительным данным, травмы получил один человек. Другим пострадавшим оказывают помощь медицинские бригады", – приводит заявление администрации ТАСС.

Информацию о том, действительно ли потерпевшее крушение судно принадлежит России, власти провинции комментировать не стали.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 под Сургутом. Следствие рассматривало в качестве предварительных причин ЧП техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные погодные условия. Правоохранители проводили допрос свидетелей, подготавливали необходимые экспертизы.

