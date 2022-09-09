Вертолет совершил вынужденную посадку в Эвенкии

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Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Эвенкийском районе на севере Красноярского края, сообщает ТАСС.

ЧП произошло из-за неисправности одного из двигателей. На борту летательного аппарата находились 13 человек, в том числе три члена экипажа. В результате никто не пострадал.

Организована доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В августе вертолет Ми-8 с семью людьми на борту совершил экстренную посадку под Сургутом. На место происшествия был направлен другой вертолет Ми-8. Также туда выезжали спасатели. По предварительным данным, погибших в результате нет.

При этом получили травмы семь человек. Как уточнил директор регионального Центра медицины катастроф Василий Костин, жизни пострадавших ничто не угрожает. Одному человеку оказывалась медицинская помощь на месте.